更多編輯台推薦新聞：
台裔滑冰選手陳楷雯完美演繹梁祝 吸睛舞衣來自母親巧手
運動

台裔滑冰選手陳楷雯完美演繹梁祝 吸睛舞衣來自母親巧手

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食
政治

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國銀存放比破新低 金管會：3管道積極去化資金

2022/2/8 21:21（2/8 21:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國銀去年存款大增新台幣3.85兆元，存放比在年底續跌至69.23%新低。（中央社檔案照片）
國銀去年存款大增新台幣3.85兆元，存放比在年底續跌至69.23%新低。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北8日電）國銀去年存款大增新台幣3.85兆元，存放比在年底續跌至69.23%新低。金管會強調，不認為銀行有爛頭寸議題，主因國銀除了持續新增放款2.2兆元，投資有價證券年增9103億元，也透過存放央行和同業拆款運用資金。

截至2021年12月底，本國銀行放款總餘額達33兆6751億元，月增1453億元，存款總餘額達48兆6453億元，月增4874億元，由於放款仍追不上存款增速，存放差擴大至14.97兆元，續創史上新高，存放比跌落至69.23%，續創史上新低。

金管會銀行局副局長童政彰指出，受惠出口持續暢旺，帶動2021年全年國銀存款大增3.85兆元，不過銀行在資金運用效能表現仍佳，除了全年新增放款2.2兆元，銀行積極投資債市以去化資金，投資有價證券金額全年增加9103億元，另有存放央行及同業拆款，顯示銀行藉由放款、投資、短期資金調度等管道，運用資金仍相當有效率。

國銀存放比已連6個月下滑，頻頻創下史上新低水位，但童政彰強調，不認為銀行有爛頭寸議題，銀行必須保持適當流動性，觀察銀行現金和約當現金過往約保持在1.1兆元至1.2兆元左右，去年底銀行現金和約當現金仍維持1.2兆元水位，顯示銀行即使吸收很多存款，仍有效運用資金，同時保持國內流動性充沛。

Fed（美國聯準會）已拋出最快3月升息的鷹派論調，市場關注今年國銀存放比是否可能止跌回升，童政彰直言，存放比和總體經濟景氣有關，若台灣出口持續暢旺，銀行仍會持續吸收存款，即存放比仍可能呈現下滑；不過金管會在意的是銀行是否有效去化資金，積極維持企業資本擴充需要的放款、民眾消費性需求等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2021年12月國銀單月放款增加1453億元，主要為購置不動產大增1747億元，負項項目則包含周轉金減少244億元等；若從銀行觀察，放款前4大銀行皆為公股銀行，第一為台銀增加1000億元、台企銀增加390億元、土銀增加300億元、一銀增加290億元。

若同步觀察國銀放款品質，截至去年12月底止，國銀逾期放款金額為587億元，月減35億元，帶動逾放比降至0.17%，月減0.02個百分點，創下史上新低；國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率達776.24%，月增46.8個百分點，續創史上新高。（編輯：張均懋）1110208

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族