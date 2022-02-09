砷化鎵三雄1月營收 穩懋宏捷科下滑全新逆勢成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北9日電）砷化鎵三雄元月營收全數出爐，穩懋、宏捷科呈現月減及年減，全新則逆勢雙成長，月增7.7%、年增6.4%，主要是來自車用 LiDAR 等光電子產品出貨旺。

砷化鎵龍頭穩懋1月受制於產業淡季，加上部分機台進行例行性歲修，元月營收新台幣19.25億元，月減 17.83%、年減8.56%，失守20億元大關。

穩懋將於本週五舉行線上法人說明會，屆時將釋出第1季展望。

全新光電1月營收2.9億元，月增7.7%、年增6.4%，全新表示，能較12月成長維持在高峰水準，主要受惠車用LiDAR、穿戴裝置等光電子產品出貨成長，拉升整體營收占比從去年全年的13%來到近20%。另外，微電子產品部份海外客戶的需求也不錯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全新表示，美系客戶車用光發射的產品下半年將進入量產出貨期，預計將帶動整理光電子產品營收貢獻再攀升，整體成長力道將強過微電子產品。

宏捷科元月營收，受WiFi客戶主晶片持續短缺、手機客戶庫存調整影響，單月營收下滑至2.47億元，月減28.2%、年減31.5%，為2019年10月以來，近28個月低點。預計晶片短缺問題仍將持續影響第1季表現，第2季有機會改善重回成長軌道。（編輯：黃國倫）1110209