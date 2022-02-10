友達1月營收月減12.4% 年增4.5%

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（中央社記者潘智義台北10日電）電視面板報價跌勢收斂，友達光電公布2022年1月自結合併營收為新台幣278.2億元，較2021年12月減少12.4%，較去年同期提升4.5%。

友達發布新聞稿指出，1月面板總出貨面積達200.1萬平方公尺，較2021年12月減少12.2%。

研調機構群智諮詢調查，隨著疫情持續傳播、全球通脹加劇，全球液晶電視需求仍然低迷，但隨著部分規格的面板價格逐步接近成本或跌破成本線，面板各尺寸間的產業結構也出現變化，小尺寸電視面板備貨需求呈現成長態勢，大尺寸電視面板備貨需求則持續低迷。

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從供應鏈來看，群智諮詢指出2月工作天數減少，面板廠投片量下降，但電視面板產能仍維持較高水準，同時面板廠產能也將原本轉向資訊電子產品的步調步伐放緩。

群智諮詢認為，全球液晶電視面板市場供需仍處於供應寬鬆環境，面板價格持續向下調整，但32吋電視面需求恢復，1至2月價格降幅收斂；中大尺寸電視面板供應持續寬鬆，但在考量成本因素下，未來價格降幅將持續收斂。（編輯：黃國倫）1110210