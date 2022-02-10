MSCI調整權重 證交所：台股市值持續增加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北10日電）指數編纂公司明晟（MSCI）今天公布第1季度指數權重調整，台股權重2降1升。台灣證券交易所表示，權重本季仍在16.37%水準，台股基本面良好，市值持續增加，將持續推動優質企業上市，建立良好投資環境。

MSCI今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數權重調降至16.37%、在亞洲除日本指數權重下調至18.56%，在全球市場指數權重則上調至1.91%，最新權重將於2月25日收盤生效。

證交所新聞稿指出，台灣基本面良好，產業具競爭力，加上防疫較其他國家佳，經濟活動受到影響相對較小，受到國內外資金青睞，市值持續增加，權重從2019年第3季的10.71%已逐步攀升至今年第1季的16.37%。

證交所說明，2018年起MSCI新興市場指數逐步納入中國A股，台股占MSCI新興市場指數權重從2018年第1季的11.47%下滑至2019年第3季的10.71%；不過由於台灣基本面良好，隨後權重逐步上調。

證交所強調，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現，未來將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大台灣資本市場規模，進一步提升國際競爭力。

另外，全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大致採收盤價為交易基準以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日的尾盤可能波動較大。（編輯：張良知）1110210