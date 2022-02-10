樺漢1月營收年增近3成創同期新高 3大事業齊揚

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（中央社記者吳家豪台北10日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢今天公布1月合併營收新台幣78.94億元，相較去年12月單月新高的115.86億元減少32%，年增近30%，創歷年同期新高，主要受惠設計製造、品牌通路、系統整合3大事業體穩健成長。

樺漢發布新聞稿說明，1月個體營收大幅年增57%，半導體產業需求強勁，且因為系統整合事業導入人工智慧（AI）及大數據分析，強化客戶對樺漢智能製造的黏著度。

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樺漢指出，去年第4季與Google Cloud成為合作夥伴後，樺漢結合其DaaS（數據即服務）策略與Google進階雲端解決方案服務，打造創新商業模式，目前已切入6家涵蓋娛樂媒體、製造、金融等不同國家與不同產業的客戶。

展望2022年第1季，樺漢表示，1月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.28，整體在手訂單續創新高，料況也保持健康水準，有助未來營運保持良好成長動能。（編輯：張均懋）1110210