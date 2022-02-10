長榮1月營收568.41億元 再登歷史高峰

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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）長榮公布1月營收達新台幣568.41億元，較去年同期成長99.9%，再度寫下歷史新高。長榮說明，亞洲工廠在農曆年前加速出貨，致貨量增加，加上運價續居高檔，帶動1月營運表現再創新高，超車去年10月527.29億元表現。

長榮1月營收568.41億元，年增99.9%，月增8.8%。長榮說明，因應農曆春節，亞洲工廠在長假前積極出貨，迎來一波出貨潮，加上運價仍處高檔，帶動營收創新高。

貨攬業者台驊控股今天公告1月營收40.12億元，月增16.05%，年增81.97%，創歷史次高紀錄。

台驊1月業務以海運成長最多，年增110.45%，鐵路業務居次，年增62.51%，空運及內貿物流增幅分別為5.74%、57.67%。

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台驊說明，海運業務除了亞洲工廠提早出貨，使得貨量增加，加上年前有較多船班回到亞洲載貨，讓積壓已久的貨物得以順利出口。雖然農曆年前後運價略下滑，不過，塞港問題難解，加上市場需求強勁，工廠元宵節後開始恢復正常運作，將支撐運價再次上漲。

台驊說，年底通常為空運旺季，因歐美長假前已經大量出貨，今年1月運量微幅下跌，以致1月空運營收較去年12月衰退22.05%。（編輯：張均懋）1110210