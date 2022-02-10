連結ESG指標 華銀主辦中租迪和逾60億元聯貸案

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（中央社記者謝方娪台北10日電）近年ESG逐漸成為投融資重點，中租-KY旗下子公司中租迪和為充實建置太陽能電廠所需資金，委由華南銀行統籌主辦聯貸案，因銀行團參貸踴躍，以超額募集新台幣60.36億元結案。

中租迪和為充實建置太陽能電廠所需資金，委由華銀統籌、合庫及玉山銀共同主辦聯貸案，參貸行包括上海商銀、香港商東亞銀行、三信商銀、全國農業金庫，今天完成聯貸案簽約。

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華銀指出，此次為中租迪和量身規劃聯貸方案，架構包含公司債保證、ESG指標連結貸款等多元融資模式，為近年來極具代表性的太陽能電廠融資案；原擬籌組50.3億元，但因銀行團參貸踴躍，最終超額募集以60.36億元結案。

為接軌國際標準，華銀表示，目前正積極進行簽署赤道原則相關前置作業，並同步擴大對於綠能、循環經濟與ESG產業的投融資支持，針對客戶大額資金需求，以籌辦聯貸方式與同業共同將資金導入相關領域，包括太陽能、離岸風電、生質能中心等產業。（編輯：趙蔚蘭）1110210