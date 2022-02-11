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友達去年全年賺613.3億元 創歷史新高

2022/2/11 08:27
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（中央社記者潘智義台北11日電）面板廠友達光電今天公布2021年全年合併營收為新台幣3706.9億元，較2020年大幅增加36.8%。全年歸屬於母公司業主淨利613.3億元，創歷史新高，每股盈餘（EPS）達6.44元，創14年來新高。

友達今天透過重大訊息公布2021年第4季合併營收為930.3億元，較2021年第3季減少6.1%，第4季歸屬母公司業主淨利106.6億元，每股盈餘為1.12元。

友達2021年第4季面板總出貨面積達650.9萬平方公尺，較2021年第3季增加1%，較2020年同期減少4%；累計2021年全年面板總出貨面積達2,571.2萬平方公尺，較2020年增加0.6%。

另外，友達光電2021年第4季合併營業淨利為103.5億元，毛利率為18.9%，營業淨利率為11.1%，稅前折舊攤提淨利率（EBITDA）為19.9%；統計全年表現，2021年全年合併營業淨利630.8億元，毛利率為24.5%，營業淨利率為17%，EBITDA則為26.1%。

回顧2021年，友達指出，上半年延續宅經濟需求，消費型產品需求強勁，下半年疫情逐步緩解，需求轉往商務應用相關產品。

展望2022年，友達認為，內外環境面臨更多挑戰，但疫情帶來的生活型態轉變，也創造出許多商機，將持續以顯示技術為核心，推行「雙軸轉型」策略，加大優質產能，開發創新產品及服務，推動各智慧場域的多元應用，共同為打造永續生態圈而努力。（編輯：楊凱翔）1110211

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