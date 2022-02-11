完整金屬產業鏈 高市推動鋁門窗帷幕牆產業發展

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因應近年各地建設發展需求帶動鋁門窗及帷幕牆產業成長，高雄市政府經發局長廖泰翔（右）日前率隊拜會高雄市鋁門窗經營協會理事長周國忠（左），了解業者需求，加速推動相關產業發展與數位轉型。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月11日

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）看好高雄有完整上、中、下游金屬產業鏈，且因應建設發展需求帶動鋁門窗及帷幕牆產業成長，高雄市政府經發局加速推動產業發展與數位轉型，並與業者交流產業布局與需求。

經發局長廖泰翔9日率隊拜會高雄市鋁門窗經營協會理事長，同時也是在地鋁門窗標竿的清展科技總經理周國忠。廖泰翔表示，依台灣帷幕牆技術發展協會估算，全台帷幕牆相關產業年產值達新台幣1300億元。其中，高雄業者產值就佔3成，加上有完整上、中、下游金屬產業鏈，包含中鋼、中鋁、燁聯等金屬材料大廠都在高雄，不僅原料供應無虞，更有清展等多家優秀金屬加工業者，不論在鋁門窗或帷幕牆產業，都有持續向上成長潛力。

廖泰翔指出，去年高市府首次與台灣帷幕牆技術發展協會合辦南台灣首場帷幕牆人才培訓班，主動為在地企業育才獲業者高度肯定；今年將陸續拜會標竿業者，因地制宜打造合適輔導政策，了解業者轉型需求，解決痛點、當最強後盾。

周國忠表示，清展科技深耕高雄逾30年，不僅是億元豪宅、商辦等高端客戶首選品牌，近年致力導入數位轉型，聯手近700家上下游業者與供應商打造供應鏈整合平台，首創「完全客製化接單後24小時快速到貨」，強化供應品質、效率及客製化能力，未來將持續與市府合作，推動在地產業轉型升級。

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在大寮成立近35年的清展科技，專注通風門、隱藏式紗窗、通氣裝置及無軌摺紗門等產品，員工數雖不到200人，但勇於創新轉型、推動智慧製造，產品不僅獲億元豪宅指定採用，也屢獲台灣精品獎，是台灣鋁門窗標竿廠商，周國忠也剛接任高雄市鋁門窗經營協會理事長。

經發局招商處指出，這項擬定未來鋁門窗以及帷幕牆產業推動方針，包括交流智慧製造轉型需求、制定CNS國家標準、串聯大型電商通路及推動環保節能等產業發展議題，盼藉由與在地指標大廠互動，加速推動南台灣鋁門窗及帷幕牆產業發展與數位轉型。（編輯：孫承武）1110211