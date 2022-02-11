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1月出口逼近400億美元 連19紅續創史上次長週期
首頁 / 證券

穩懋去年每股賺12.9元 今年首季營收估季減逾2成

2022/2/11 15:43
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）砷化鎵廠穩懋公布2021年稅後盈餘新台幣52.1億元，每股盈餘（EPS）為12.9元，年減17%，其中第4季EPS為4.19元，季增14%，年增36%。穩懋預估今年第1季營收季減逾2成，減幅約21%到23%。

穩懋今天舉行線上法說會，本季因晶圓廠陸續歲休保養以及傳統淡季，預估營收將較去年第4季下滑low-twenties百分比（約21%到23%），單季毛利率預計約為mid-thirties（35%）水準，低於前一季的40.5%。

穩懋表示，2021年第4季合併營收72.17億元，季增7%，年增5%，是繼2019年第4季後，睽違2年再次創下單季歷史新高紀錄。在產能滿載及產品組合的影響下，第4季毛利率為40.5%，優於原本的預期，每股盈餘4.19元。

穩懋說明，去年第4季延續前一季美系新機發表的效應，中國手機客戶的需求也持續，手機PA需求強勁；加上5G與低軌衛星相關基礎建設的營收連續2季成長，成為第4季另一個營收成長動能及產品組合優化的重要關鍵。

2021年全年穩懋營收也登上歷史高峰，來到261.82億元，年增2%，營業毛利97.7億元，年減8%，合併毛利率為37.3%，年減4.1個百分點；稅後盈餘為52.1億元，年減19%，每股盈餘為12.9元，年減17%。

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就產品組合來看，2021年第4季cellular PA（蜂巢式網路功率放大器）占比從2021年第3季的45%到50%攀升至50%到55%；基礎設施（infrastructure）由第3季的15%到20%上升至20%到25%，WiFi約5%到10%，其他項目占比則由的第3季19%下降至16%。

穩懋2021年第4季產能利用率約100%，折舊費用約10.18億元，資本支出約22.56億元；累計2021年平均產能利用率約90%，折舊費用為40.35億元，資本支出約80.81億元。（編輯：楊蘭軒）1110211

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