自行車雙雄1月營收成長 鏈條廠業績同增

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（中央社記者潘智義台北11日電）自行車業者巨大今天公布1月合併營收新台幣66.78億元，月增4.12%，較去年同期增加1.64%；美利達1月合併營收25.23億元，月增12.87%，年增18.48%。

自行車鏈條大廠桂盟公布1月合併營收7.11億元，創下歷史第3高，月增8.29%，年增10.81%

巨大透過新聞稿指出，自有品牌銷售因去年同期基期高及庫存不足影響，較去年同期小幅減少，1月主要成長來自代工業務。

雖然1月營收成長，美利達說明，1月合併銷售台數8萬5398台，年減0.24%。台灣廠主要出口歐、美市場高級自行車、電動輔助自行車，台灣廠1月營收成長，但出貨量也較去年同期減少。

桂盟指出，高階自行車市況佳，補修需求持續暢旺，非自行車鏈事業部銷售也同步增長，桂盟1月合併營收達7.11億元，創下歷史第3高；2021年合併營收77.6億元，已連續3年創下歷史新高。

桂盟說，1月自行車補修市場營收占比超過20%，第1季度通常是歐美補修市場旺季；此外，來自高階自行車設計代工（OEM）市場營收成長超過5%，補修市場與高階自行車OEM的營收貢獻提升。

桂盟表示，去年下半年完成中高階自行車鏈產線擴充；非自行車鏈業務的擴充也積極準備中。未來數季，高階自行車、電動自行車需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也看淡不淡。

桂盟指出，部分自行車業者的高階車款訂單能見度至少已看到2022年下半年，預期自行車產業至少旺到明年。（編輯：張均懋）1110211