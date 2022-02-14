財富雜誌公布全球最受推崇公司 華碩7度入榜

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（中央社記者吳家豪台北14日電）美國「財富」（Fortune）雜誌公布2022年全球最受推崇公司，電腦品牌廠華碩第7度登上榜單，並於「創新」、「社會責任」、「產品服務品質」等評比項目表現出色。

在今年榜單中，蘋果公司（Apple）連續15年名列榜首，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）連續3年獲評第2、3名。華碩與晶圓代工廠台積電（2330）是今年唯二上榜的台灣公司。

華碩今天發布新聞資料指出，全球最受推崇公司排行榜由「財富」雜誌與合作夥伴光輝國際（Korn Ferry）攜手進行年度調查，初始候選企業約1500家，包括依據收入排名前1000家美國公司，以及「財富」全球500強數據庫中營收超過100億美元（約新台幣2788億元）的非美國公司。

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「財富」全球最受推崇公司決賽入圍者從52個行業別中營收最高的企業共同選出，高階主管、董事和分析師將依據9項標準對最終名單進行評比，例如「全球業務拓展」、「長期投資價值」、「善用企業資產」等。

華碩去年也獲選為2021科睿唯安全球百大創新機構、Interbrand台灣最具價值國際品牌，並被美國權威科技媒體PCMag評為最佳筆電品牌、路由器品牌。（編輯：蘇志宗）1110214