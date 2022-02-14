集保去年每股稅後賺14.03元 再創新高

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（中央社記者潘智義台北14日電）疫情加速全球各產業數位發展，台灣集中保管結算所今天公布，去年自結營收新台幣100.33億元，稅後利益60.96億元，每股稅後盈餘（EPS）14.03元，營收與每股盈餘再創新高。

集保結算所透過新聞稿指出，疫情不僅改變人類的生活方式與經濟模式，也對金融服務帶來巨大的轉變。集保結算所身為資本市場大後台，因應金融環境變遷及數位時代來臨，除加強核心業務數位發展與轉型外，也推動金融服務走向數據化。

集保強調，去年因疫情影響，電子投票總筆數、總權數均較2020年成長，平均電子投票占股東會出席股數62.7%，再創歷史新高。

另外，面對證券市場史上第一次因疫情造成公開發行公司股東常會全面延期召開，集保於短短兩個多月，成功推出「視訊輔助股東會平台」，去年共計17家公司使用，成為領航國內股東會進入數位時代先行者。

此外，集保結算所「投資人關係整合平台」（IR平台），成功與全球主要ESG（環境、社會責任、公司治理）研究機構合作，將國際ESG評分商評分資訊及國內公司治理評鑑結果，同時納入平台揭露，協助提升台灣公司治理的國際評價。

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集保說明，去年配合主管機關「資本市場藍圖」、「金融科技發展路徑圖」等重大政策推動，積極發展數位創新及金融科技核心能力，如集保e手掌握、視訊輔助股東會平台、ESG資訊平台、債票券交易單據區塊鏈、退休準備平台等措施，協助建構台灣金融市場數位基礎建設。

在「推動業務數位轉型」方面，集保e手掌握APP用戶數已達302萬戶，除提供投資人可以查詢跨證券商的存券資訊外，配合資本市場藍圖開放銀行政策，擔任第三方服務提供者（TSP），自去年4月27日至今已與11家銀行合作，投資人可透過集保e手掌握，跨銀行檢視個人銀行存款帳戶，提供更豐富的數位服務。（編輯：張良知）1110214