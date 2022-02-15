王品首家創投夥伴綠帶 盼成純素界的星巴克

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（中央社記者江明晏台北15日電）王品集團千萬元注資綠帶純植物烘焙，以堅果、椰子油、豆漿等天然食材取代蛋、奶等動物性原料，打造純植物甜點。綠帶主廚曹思蓓看好這塊市場潛力，終極目標想當「純素界的星巴克」。

台灣烘焙市場每年產值約新台幣600億元，其中，甜點產值高達新台幣150億元。王品集團首間創投夥伴公司Green Bakery綠帶純植物烘焙，新門市今天在台北市民生社區開幕，由工作室轉為前店後廠的營運模式。

綠帶主廚曹思蓓原本是一位視覺設計師，13年前看了相關的紀錄片，轉念希望成為Vegan（素食主義者）。她發現台灣純植物甜點少之又少，於是開始用自己的方式，研發出獨家的純植物甜點秘方。

她以南瓜、堅果、椰子油、豆漿等天然食材、取代傳統烘焙「雞蛋、牛奶、奶油」三大動物性原料，創作出各種精緻可口的甜點，也翻轉大眾對純植物甜點的印象。

曹思蓓表示，傳統上做甜點的鮮奶油就是90%的油脂，如果想要打造類似的綿密口感，她就會用地瓜泥來取代，油脂非常低且是植物纖維，對健康來說較沒有負擔。

曹思蓓和團隊2020年贏得「王品創世代」創業投資競賽的冠軍，成為王品集團首位創投夥伴，獲得1000萬元的獎勵金；雙方並在2021年合資成立新公司，王品持股20%。

綠帶純植物烘焙2021年在疫情助攻下，憑藉網路電商的力量業績逆勢成長45%；隨著台灣防疫奏效、餐飲消費逐步升溫，綠帶看準純植物甜點的潛力，加上王品集團的支持，將擴大營運規模、進行產品升級。

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她表示，未來會研發新品、拓展更多通路，但如何放大量能將是一個關卡，期許能把旗艦店做好，未來不排除走連鎖方式，成為「純素界的星巴克」。

曹思蓓表示，初期經營一年營業額可能只有20、30萬元，後來在網路上逐漸打出知名度，獲得宗教素、蛋奶過敏者、健身人士的青睞，加上現在越來越多人開始喜歡吃健康素，這塊市場將不斷擴大，成立以來綠帶的營業額也是穩定向上，2021年度營業額已近千萬元。（編輯：張良知）1110215