低軌衛星頻譜釋出規劃 NCC：最快第2季開放業者申請

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（中央社記者蘇思云台北15日電）各國發展低軌通訊衛星產業，台灣也規劃釋出低軌衛星頻譜。NCC表示，後續等行政院公告核定版本後，相關法規修正後會對外預告60天，最快有機會今年第2季開放業者申請頻譜。

行政院近期有望公布無線電頻率供應計畫，不同於5G頻率執照期限長達20年，初步規劃同步、非同步衛星頻率執照為2年期，會視國際趨勢持續調整；頻譜釋出後規劃採申請審核制，而非走競標制路線。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC相關法規都已經準備好，後續會依行政院核定版本，辦理電信事業申請衛星頻率通信頻率核配公告事宜。

翁柏宗表示，假設順利的話，NCC有機會3月初對外公告「電信事業申請衛星頻率核配有關事項」、「衛星地球電台設置使用管理辦法」，預告60天，等蒐集外界意見後，委員會審議後再正式對外公告相關辦法，有機會6月開始受理申請低軌衛星頻譜執照。

翁柏宗表示，低軌通訊衛星主要都是國外大型業者，以法規來看，拿頻譜的電信事業有外資股權比例限制，國外業者如果有意來台，可能透過跟國內大型電信業者合作方式進行，屆時申請時也必須滿足電信管理法中的相關義務，像是維護消保權益等。

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翁柏宗表示，各國都陸續開放相關低軌道衛星服務，台灣則會完善相關法規環境，台灣目前4G、5G行動寬頻密度高、整體網路涵蓋率達85%，國外衛星業者也會評估是否申請頻譜。

不過，中華電信董事長謝繼茂日前表示，在低軌衛星方面，跟星鏈Starlink一直有很多交流，但還沒簽署合作合約，預估今年還不會提供相關服務。NCC對此回應，由於雙方合作牽涉許多商業環節，各自利益考量，加上後續還要建置相關設備，今年確實難推出服務。（編輯：趙蔚蘭）1110215