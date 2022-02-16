宅經濟效應 富邦媒去年每股賺18.02元創新高
2022/2/16 18:58
（中央社記者吳家豪台北16日電）疫情帶動宅經濟商機，電商業者momo富邦媒今天公布2021年度財報，歸屬於母公司稅後淨利約新台幣32.8億元、年增68.8%；每股盈餘18.02元，創歷史新高。
富邦媒去年第4季合併營收為268.7億元，年增30%；歸屬於母公司業主稅後淨利9.2億元，每股盈餘（EPS）5.04元、年增50%，單季賺進超過半個股本。
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富邦媒發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重塑消費習性，2021年momo站上已集結超過340萬件商品，合作品牌數突破2萬個。由於疫情發展帶動宅食商機，momo積極拓展生鮮服務，旗下子公司富立保代也推出防疫險與疫苗險。
富邦媒近年積極投入全台倉儲基礎建設，提升整體物流效能與應變實力，至2021年度投入營運的物流中心、主倉、衛星倉共42座。為強化南台灣物流網絡，繼台南永康物流中心作為前哨站啟用後，momo南區儲配運輸物流中心也正式動土；中區物流中心已覓得適合物件，正在規劃中。（編輯：黃國倫）1110216
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