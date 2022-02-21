東台訂單能見度看到7月 強化亞洲市場布局

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）工具機大廠東台目前訂單能見度看到6至7月，在手訂單規模約新台幣30億元，今年鎖定台灣和亞洲市場布局。法人預估，東台今年業績有望成長兩位數百分點，獲利可優於去年。

台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，今天起至26日在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，共有950家參展廠商，使用5100個攤位，有62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

工具機大廠東台集團今年也盛大參展，展望今年營運，東台發言人嚴璐今天下午表示，目前在手訂單規模約30億元，訂單能見度可看到6至7月，在台商回流趨勢下，今年設備需求持續正向看待。

市場布局方面，嚴璐指出，今年東台集團鎖定強化台灣和亞洲市場布局，包括東南亞、中國大陸、土耳其等，集團加強資源整合，歐洲市場由法國PCI SCEMM和奧地利Anger Machining兩家子公司負責。

在中國市場，嚴璐表示，去年中國大陸車市受到車用晶片缺貨影響，預期今年中國大陸車市有機會回穩；在土耳其市場，嚴璐指出，土耳其對於單機自動化需求穩健。

展望今年工具機景氣，嚴璐預期，今年產業景氣有機會逐步復甦，雖需觀察原物料價格和海運運輸等變數，但運輸物流對於東台影響不大；東台今年產品定價策略會調整，進一步優化毛利表現。

產品布局部分，車用占東台集團整體業績比重約4成至5成，印刷電路板（PCB）事業占比約2成。法人預估，東台今年業績可望較去年成長兩位數百分點，獲利可優於去年。

東台集團此次以「智慧製造」為主題，展出包括智慧化、自動化、聯網化、複合化、服務化、新產業及新製程等7大技術應用。

東台集團旗下有6家機械公司，包括東台精機、榮田精機、譁泰精機、亞太菁英、法國PCI SCEMM和奧地利Anger Machining。（編輯：楊蘭軒）1110221