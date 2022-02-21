2月下旬電視面板價格可望回穩 顯示器續跌

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（中央社記者潘智義台北21日電）電視面板價格跌勢趨緩，部分尺寸甚至止跌回穩，研調機構集邦科技今天公布，2月下旬面板報價，32吋電視面板與1月下旬持平，43吋下跌2.7%、55吋下滑1.8%、65吋下跌4.3%。

集邦提供會員的面板報價資訊顯示，2月下旬電視面板報價，32吋每片均價40美元、43吋72美元、55吋110美元、65吋177美元。

2月下旬桌上顯示器面板報價方面，21.5吋每片均價62.8美元，月減6%；23.8吋77.6美元，月減3.7%；27吋86.7美元，月減3.3%。

另外，調查顯示，2月下旬筆電面板則較1月下旬下跌1.9%至2.8%不等。

集邦科技研究副總經理范博毓接受電訪指出，電視面板價格跌勢在2月可望逐步收斂，需求逐步回穩的小尺寸電視面板，跌勢可望收斂至1至2美元以內外，中大尺寸電視面板跌勢也都有機會往10美元以內收斂，其中因32吋供給增加，讓同在8.5代線生產的55吋供給壓力減輕，價格跌幅也明顯收斂至2至3美元以內。

范博毓說明，資訊電子面板價格因供給持續擴大，加上需求端進入淡季調節狀態，預期跌勢都有擴大的跡象。

以筆電面板而言，他評估Chromebook需求為主的11.6吋面板因庫存水位高，每片平均下跌約在2.5美元，較低階的高清廣視角規格面板下跌約在1.8至2美元，全高清高規廣視角面板跌約1.7至1.9美元，較1月明顯放大；桌上型顯示器面板方面，2月跌勢較1月擴大，平均下跌約在3至4美元上下。

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研調機構群智諮詢認為，展望2022年，手機面板出貨預計將維持相對穩定，而筆電、桌上型顯示器、電視等大尺寸應用面板出貨受到疫情紅利消退的影響，將較去年衰退。

群智諮詢預期，今年大尺寸面板出貨面積表現明顯好於出貨數量的表現，2022年筆電面板出貨面積較去年同期下降3.8%，但面積降幅低於數量的降幅，桌上型顯示器、電視面板的出貨面積依然能夠維持相對不錯的成長。（編輯：黃國倫）1110221