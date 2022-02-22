充足防疫物資 藥用酒精原料降稅措施再延半年

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）COVID-19疫情反反覆覆，為了持續充足防疫物資，財政部關務署今天宣布，原訂27日截止的藥用酒精原料關稅減半措施，將再延長半年至2022年8月下旬，這已是第6度延長，累計降稅期間將達2年半。

財政部關務署表示，考量國際疫情未見趨緩、國內出現零星社區感染案例，且酒精原料進口價格續處高點，為了持續充足防疫物資，確保醫療機構與民眾供需無虞，仍有協助廠商降低進口成本的必要。

基於上述考量，財政部依關稅法第71條規定，經行政院核定，自2022年2月27日起為期6個月，繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率，降幅為法定稅率的50%，並視國內防疫情形及供需狀況滾動檢討。

藥用酒精為重要防疫物資，財政部關務署自2020年2月27日啟動機動降稅，加上這次延長，時間將長達2年半。

財政部關務署也提供2020年2月27日至2022年2月20日的藥用酒精原料的進口數量約為2800萬公升，稅損則約6600萬元；至於2021年藥用酒精原料前4大進口國依序為巴基斯坦、澳大利亞、史瓦帝尼、中國大陸，光是巴基斯坦與澳大利亞合計就達7成。

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財政部關務署指出，這次藥用酒精原料機動調降稅率適用期間，是2022年2月27日起至同年8月26日止，有關適用期間的認定，依關稅法施行細則第2條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準。

同時，依同細則第6條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物是以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單日期；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單日期為適用準據。（編輯：林淑媛）1110222