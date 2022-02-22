俄軍進入烏東引發西方祭制裁 亞股重挫

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（中央社香港22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭昨天下令部隊進入烏克蘭東部分離主義勢力控制的2個地區，引發地緣政治緊張及爆發衝突的疑慮升高。亞洲股市今天應聲重挫，石油和避險資產價格則勁揚。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）昨天承認烏克蘭反叛勢力把持的東部2地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）是獨立國家，並派出「維和」部隊進駐。消息引發投資人逃離股市。

全球領袖對莫斯科的行動予以譴責，並警告將祭出連串制裁措施。美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）皆預警，俄羅斯的伎倆「必將受到回應」。

白宮昨天宣布，拜登將發布一道行政命令，禁止美國人在烏東2反叛地區進行新投資、貿易和提供資金。

法國總統府一名官員也透露，歐洲聯盟（EU）為了對莫斯科承認烏東2地區獨立做出「合乎比例」回應，正在準備一份俄羅斯實體和個人制裁對象名單。歐盟表示，它將在22日稍晚採取制裁

戰爭一觸即發及俄羅斯恐將面臨嚴格制裁措施，引發投資人擔憂，區域多項原物料供應可能受衝擊，包括石油、小麥和鎳。

原油價格本已因需求大增，今年來勁揚超過25%；今天又進一步攀高，布倫特（Brent）油價朝每桶100美元大關逼近，為2014年以來首見。

油價大漲導致全球通貨膨脹情勢更令人擔憂。美國聯邦準備理事會（Fed）為防止物價失控，正面臨緊縮貨幣政策的強大壓力。這也是近幾個月股市受打擊原因。

東京股市今天收盤挫低1.7%，香港股市重挫2.7%，上海、雪梨、首爾、新加坡和台北股市終場全都至少跌1%。威靈頓、曼谷和雅加達股市也全都收黑。

其中港股跌勢尤重，因交易商再度擔憂中國當局可能又對科技業展開一波打壓，引發類股遭拋售。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110222