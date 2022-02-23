俄烏情勢不至影響台股基本面 法人：最多盤勢修正

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（中央社記者潘智義台北23日電）俄羅斯侵犯烏克蘭，美國總統拜登宣布對俄國第一波制裁，美股道瓊工業指數大跌482.57點。法人認為，除非歐美全面對俄開戰，否則俄烏情勢不至影響台股基本面，最多就是盤勢修正。

道瓊工業指數22日重挫482.57點或1.42%，以33596.61點作收；標準普爾指數下跌44.11點或1.01%，收在4304.76點；科技股那斯達克指數下滑166.55點或1.23%，收13381.52點；費城半導體指數下挫28.23點或0.83%，收3356.07點。

台股22日收在在17969.29點，下跌252.2點，跌幅1.38%，成交值新台幣3365.08億元，加計盤後交易約3428.49億元。

金管會評論俄烏情勢強調，國內基本面相對穩健，將持續緊盯俄烏情勢、國際相關股市變動、美國升息進度及外資進出台股情形。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，除非俄烏開戰，且中美等重要國家都加入戰局，影響台積電、鴻海、廣達等台股權值股的基本面，否則都不至於讓台股轉空，最多就是修正，且又急又快。

蔡明翰指出，即便俄烏開戰，歐美仍以經濟制裁為主的前提下，影響應該很快結束，最多就是造成市場恐慌，但對經濟的影響其實不大。

他說，台股看獲利、本益比，只要俄烏衝突不影響到台股基本面，市場恐慌導致指數修正的程度都相對有限。

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