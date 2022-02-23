義隆電、杰力去年獲利股利創新高 股價齊揚

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（中央社記者張建中新竹23日電）IC設計廠義隆電及杰力去年獲利及股利皆創下歷史新高，激勵兩公司股價齊揚。

受惠商用筆記型電腦市場需求強勁成長，觸控晶片廠義隆電與金氧半場效電晶體（MOSFET）廠杰力去年營運同步繳出亮麗成績單，營收及獲利皆改寫歷史新高紀錄。

義隆電去年總營收新台幣183.28億元，年增21.38%，歸屬母公司淨利51.03億元，年增57.2%，每股純益17.64元，去年度盈餘每股將配發13.5元現金股利，若以22日收盤價175.5元計，殖利率達7.69%。

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杰力去年總營收27.56億元，年增41.09%，稅後淨利6.27億元，年增92.35%，每股純益17.68元，預計每股配發11.6元現金股利，以22日收盤價187元計，殖利率約6.2%。

義隆電與杰力今天在市場買盤積極湧入下，股價同步走高，其中，義隆電盤中一度達181.5元，上漲6元，漲幅約3.41%，並創6個月來新高價；杰力股價一度達192元，上漲5元，漲幅約2.67%。（編輯：楊凱翔）1110223