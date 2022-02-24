入境檢疫鬆綁為10+7 工商團體建議訂差異性管理

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（中央社記者曾智怡台北24日電）行政院今天拍板，入境檢疫與居家隔離自3月7日起縮減為10+7。不過，工商團體認為，對商務客來台誘因不大；商總理事長許舒博建議針對疫苗施打劑次訂定差異性管理，如只要打滿2、3劑，並檢附陰性報告，即可免隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，行政院今天拍板，入境檢疫措施與居家隔離，都自3月7日起，由現行14+7縮減為10+7（居家檢疫10天+自主健康管理7天）。

這次也開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，商務客只要出具證明或收到邀請，就可至外館申請簽證來台。

許舒博接受中央社記者訪問時表示，稍早與工總理事長王文淵在同一場會議，彼此針對檢疫期縮減一事，都認為對商務客來台誘因不大，「無論14+7還是10+7都一樣，企業主多難以忍受這麼長的隔離期」，因此對於此放寬措施能否帶動國內經濟動能，抱持懷疑態度。

許舒博認為，應針對施打疫苗劑次的不同，進行出入境檢疫措施差異性管理，如歐美等國只要打滿2、3劑，並附檢測陰性報告，幾乎免隔離，日本也已適度放寬，台灣包括商務客、觀光客出入境檢疫措施，應比照辦理。

「落差太大了」，他指出，台灣人戴口罩早已變成習慣、形成很好防護力，國內感染個案應都在個位數，無論感染力、死亡率、重症率都較他國低太多，管制卻如此嚴格，「台灣還是一個島，對外經貿壓力大」；儘管謹慎放寬是好事，但經濟、防疫拿捏尺度值得深思。

全國中小企業總會理事長李育家表示，看好漸進式開放，「現在這個（10+7）不是終點」。

李育家認為，政府的這項宣布也是在配合各國開放國門趨勢，但境外部分仍有疑慮，疫情狀況較難評估，例如近期香港、新加坡、韓國確診飆升，一切以安全為重，但正如指揮中心指揮官陳時中日前談到「下半年就可出國」，開放速度有望加快。（編輯：潘羿菁）1110224