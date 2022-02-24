聯電斥資50億美元 新加坡設22奈米新廠

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（中央社記者張建中新竹24日電）晶圓代工廠聯電今天宣布，董事會通過在新加坡Fab12i廠區擴建1座先進晶圓廠計畫，新廠將提供22奈米及28奈米製程，總投資金額50億美元。

聯電表示，新加坡新廠第1期的月產能規劃3萬片晶圓，預計2024年底量產。今年資本支出預算將從原先規劃的30億美元提高至36億美元。

聯電指出，由於5G、物聯網和車用電子大趨勢的帶動，對聯電22奈米及28奈米製程需求強勁，因此新廠所擴增的產能也簽訂了長期的供貨合約，以確保2024年後對客戶產能的供應。

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聯電表示，新加坡新廠未來生產的嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性記憶體等特殊製程技術，在智慧手機、智慧家庭設備和電動車等廣泛應用上至為關鍵；期望這座新廠能在滿足這些市場強勁的需求上扮演重要角色，特別是協助紓解22奈米及28奈米晶圓產能結構性的短缺。

聯電董事長洪嘉聰說，擴大在新加坡的12吋晶圓廠營運，這將使聯電的製造能量進一步朝多元化邁進。近期半導體供應短缺已明確點出半導體供應鏈必須提高透明度，共同降低風險。這次擴廠投資是聯電與重要客戶朝共同目標緊密合作的成果，聯電將會在提升供應鏈產能與創造客戶的長期成功上，盡最大的努力。（編輯：林興盟）1110224