更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭首都現況直播 基輔現西逃車潮與購物擠兌
首頁 / 產經

聯電斥資50億美元 新加坡設22奈米新廠

2022/2/24 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）晶圓代工廠聯電今天宣布，董事會通過在新加坡Fab12i廠區擴建1座先進晶圓廠計畫，新廠將提供22奈米及28奈米製程，總投資金額50億美元。

聯電表示，新加坡新廠第1期的月產能規劃3萬片晶圓，預計2024年底量產。今年資本支出預算將從原先規劃的30億美元提高至36億美元。

聯電指出，由於5G、物聯網和車用電子大趨勢的帶動，對聯電22奈米及28奈米製程需求強勁，因此新廠所擴增的產能也簽訂了長期的供貨合約，以確保2024年後對客戶產能的供應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯電表示，新加坡新廠未來生產的嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性記憶體等特殊製程技術，在智慧手機、智慧家庭設備和電動車等廣泛應用上至為關鍵；期望這座新廠能在滿足這些市場強勁的需求上扮演重要角色，特別是協助紓解22奈米及28奈米晶圓產能結構性的短缺。

聯電董事長洪嘉聰說，擴大在新加坡的12吋晶圓廠營運，這將使聯電的製造能量進一步朝多元化邁進。近期半導體供應短缺已明確點出半導體供應鏈必須提高透明度，共同降低風險。這次擴廠投資是聯電與重要客戶朝共同目標緊密合作的成果，聯電將會在提升供應鏈產能與創造客戶的長期成功上，盡最大的努力。（編輯：林興盟）1110224

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族