瑞鼎去年每股純益65.09元 應廣賺逾一個資本額

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（中央社記者張建中新竹24日電）IC設計廠瑞鼎及應廣去年獲利同創歷史新高，瑞鼎每股純益達新台幣65.09元，應廣則賺進超過一個資本額。

受惠大尺寸顯示驅動IC、主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC、車載及工控驅動IC、時序控制和電源管理IC產品銷售同步成長，瑞鼎2021年營收攀高至248.34億元，年增72.2%。

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隨著產品組合持續優化，瑞鼎去年稅後淨利竄升至42.91億元，年增400.9%，每股純益65.09元；瑞鼎董事會決議每股配發45元現金股利，若以今天收盤價560元計算，殖利率約8.03%。

應廣2021年在微控制器（MCU）產品銷售價量齊揚推升下，全年營收達9.66億元，年增41.66%；稅後淨利2.82億元，每股純益11.52元，首度賺進超過一個資本額；董事會決議每股配發7.5元現金股利及1元股票股利。（編輯：張良知）1110224