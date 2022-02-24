長期抗疫 金管會要363家金融機構設防疫長

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（中央社記者謝方娪台北24日電）防疫成為長期抗戰，金管會今天宣布，即日起要求銀行、保險、證期局所轄363家金融機構必須推派防疫長，未來公司若出現疫情，將由防疫長代表公司出面說明。

防疫不鬆懈，金管會主秘陳開元今天宣布，配合行政院政策，已要求金管會業務局所轄363家金融機構設置防疫長，未來將可發揮第一時間分工合作、快速反應處理各項防疫應變措施的功效。

陳開元說，目前各金融機構及周邊單位防疫運作上已由高階主管督導辦理各項防疫工作，金管會及各金融機構與周邊單位可立即配合設置。

金管會防疫長由副主委邱淑貞擔任，負責綜整各局防疫業務。因應疫情，銀行局、保險局及證期局和金融機構高層已開立LINE群組作為聯繫管道，密切掌握金融業疫情變化。

金管會銀行局指出，共有39家本國銀行、23家信用合作社、8家票券公司、16家金控公司、26家外銀、3家陸銀必須配合設置防疫長。

證券期貨業方面，則有68家券商、15家期貨商、39家投信、85家投顧必須設置防疫長；另金管會保險局所轄22家壽險、19家產險都必須設置防疫長。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，金管會密切注意金融市場變化，2020年初已成立「嚴重特殊傳染性肺炎」緊急應變小組，負責防疫因應等措施。（編輯：趙蔚蘭）1110224