台積電超低功耗技術 助全球節能逾20億瓦

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（中央社記者張建中新竹25日電）晶圓代工廠台積電致力以高效節能半導體技術協助客戶生產更具能源效益的產品，據統計，開發的超低功耗技術，截至今年2月已為全球累積節能逾20億瓦。

台積電致力提供友善環境且高能源使用效率的技術，由物聯網業務開發處、產品技術精進處、設計暨技術平台組織合作推動超低功耗技術專案。

台積電表示，7年來，在既有技術架構中持續加入關鍵的低功耗元素，同時攜手客戶從系統使用面訂定技術規格，推出55奈米、40奈米、22奈米、12奈米超低功耗技術，提供客戶低耗能、高能效的產品應用解決方案，創造更多節能省電效益，同時加速產品創新與上市時程。

據台積電估計，截至今年2月，超低功耗技術已為全球累積節能逾20億瓦，在精進健康福祉與生活品質的同時，持續提升能源使用效率。

為提升資源使用效率，台積電還攜手供應商開發晶圓傳送盒清洗機台節水控制系統，亦進一步透過機台參數設定優化及新技術綜效整合，持續挖掘先進製程機台節水省電機會點。

台積電指出，截至今年2月，已成功將6項行動方案導入台灣廠區12吋超大晶圓廠的控片清洗機台及新機台，有效節省純水1047萬噸、省電1億1190萬度，目標於民國119年節省純水2800萬噸、省電11億度。（編輯：蘇志宗）1110225