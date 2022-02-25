台達電：今年目標雙位數成長 毛利率下半年回升

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）台達電去年賺進一個股本，創下歷史新紀錄，展望今年，董事長海英俊表示，目前看到第1季訂單還不錯，會較去年好一點，全年營運預估仍可超過2位數成長，各大業務都會成長，下半年毛利率可望回升。

台達電2021年營收新台幣新台幣3146.71億元，年增11.3%，毛利率28.67%，低於前一年度的30.86%，稅後純益284.9億元，每股純益 10.32元，創歷史新高，年增5.28%；董事會擬定每股配發5.5元。

台達電今天舉行線上法人說明會，針對今年展望，海英俊指出，目前看到各大事業部門都會成長，尤其電動車相關、風扇、自動化、資料中心（Data Center）等成長都很快，基礎建設也可望隨著各國陸續解封，原本停滯的工程重新啟動，另外包括PC、NB、伺服器等看起來還在成長，整體營運目標可超過2位數成長。

海英俊表示，傳統車廠導入電動車的比重越來越多，台達電拿的案子很多，帶動車用相關產品成長快速，除了零組件外，全球積極布建充電站，需求趨勢很明顯。

針對毛利率表現，海英俊表示，去年受到材料成本上漲影響，毛利率低於3成，預期材料今年上半年仍有些壓力，希望下半年料況穩定後有些提升，透過產品組合，提高附加價值方向努力，長期毛利率30%的目標還是很有機會。

台達電執行長鄭平表示，去年面臨好幾波原物料漲價，成本逐季攀升，今年上半年整體訂單能見度蠻高的，預料在庫存逐步去化調節後，毛利率有機會在下半年回升。

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另外，法人關注在儲能系統的發展，鄭平表示，能源轉型驅動電力及汽車產業質變，將引爆電網穩定與電力調度問題，看好儲能系統將是電網挑戰的解方，整合再生能源、儲能、充電的能源基礎設施會是未來發展大方向，台達電除了提供整個電網調節管理系統外，希望做到微電網的系統，目前產業剛開始，未來成長空間非常大。

配息部分，海英俊表示，今年配息率低於過去水準，主要考量未來3年都有新的擴充計畫，包括亞洲、歐洲、印度及美國都有新的規劃，同時也有併購計畫，需要預留資金。（編輯：張均懋）1110225