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八大工商團體 擬3/1拜會蔡總統提建言

2022/2/27 10:45
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（中央社記者梁珮綺台北27日電）八大工商團體預計3月1日赴總統府，向總統蔡英文「拜晚年」，並提出建言，包括協助中小企業減碳及強化數位轉型、重新思考能源政策，以及持續鬆綁邊境管制，開放更多觀光客與商務客來台，活絡經濟。

按照往例，八大工商團體在新年初始會共同舉辦新春團拜，並邀請總統出席，雙邊藉此交流，工商界代表提出建言，總統也會回應；不過，去年起受疫情影響，工商團體改赴總統府拜年，今年拜年時間訂在3月1日。

初步盤點，工商團體將就邊境管制鬆綁、淨零轉型、強化數位轉型等方針提出建言，商總理事長許舒博肯定政府逐步解封做法，盼持續鬆綁，朝向開放、縮短隔離時間方向進行，否則觀光業、糕餅業受創太久，已經撐不住。

工商協進會理事長林伯豐認同漸進開放，他說，若台灣持續封閉鎖國，對台灣經濟相當不利的，但開放的前提要有適當的配套措施，像是入境者必須施打3劑疫苗、應持有PCR陰性證明等。

此外，淨零轉型已是全球共識，如何兼顧減碳與供電穩定是政府一大挑戰，林伯豐認為，政府應重新思考能源政策。

林伯豐說，台灣天然氣全數仰賴進口，不僅價格深受國際牽制，一旦運氣船受天候影響無法進港卸貨，就有斷氣風險，不確定性太高，而綠電儲電能力不足，「缺電是避免不了」，希望政府提出解方，應要有25年、甚至30年的規劃。

全國中小企業總會理事長李育家說，已有企業被客戶要求產品必須減少碳排，需要政府給予更多知識及規劃，在政府協助下，中小企業才能更快進行。

李育家指出，疫情催化數位應用，中小企業本身的資源較少，需要政府大力協助數位轉型，包括補助設備汰換等。（編輯：蘇志宗）1110227

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