專利申請跨國視訊面詢上路 省時且提升審查效能

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（中央社記者曾智怡台北1日電）經濟部智慧財產局今天宣布推出「專利申請案跨國就地遠距視訊面詢」新措施，提供申請人及專利代理人直接與審查人員進行三邊的視訊面詢，不僅節省時間，也可提升審查及服務效能。

專利申請連6年奪冠的台積電表示，此措施對於提升專利申請品質及審查效能都有助益，可謂雙贏的方案；台積電研發人員分布各地，正可協助打破時空的溝通限制。

智慧局今天推出「專利申請案跨國就地遠距視訊面詢」新措施，預期效益包含節省成本、簡易操作、溝通到位、安全便捷。

舉例來說，申請人在日本、代理人在台灣的事務所，可與在智慧局的審查人員直接進行視訊面詢，無須親自到智慧局各地服務處，透過網路與審查人員進行視訊面詢，如此可避免舟車勞頓節省時間，同時提升審查及服務效能。

台積電表示，新措施可透過網路科技設備與申請人或其委任的工程師、發明人等直接進行視訊面詢，有利審查人員更清楚明瞭創作的核心所在，對於發明技術領域，通常知識者的技術水準及與先前技術差異特徵的判斷，將會更精準正確，申請人若需申復修正，也可一次修正到位。

工研院表示，研發與智權人員除於總部院區外，跨院區、甚至與廠商合作計畫極為常見，若要求各場域的研發與智權人員必須於定點出席面詢，實務運作有諸多不便；這項新措施不但提高出席面詢的效率，更大幅減少溝通成本，有助台灣專利品質的提升。

智慧局表示，只要符合下列條件，包括具備智慧局所定的軟、硬體設備，且可保持良好視訊品質；在非公開場合的處所；面詢過程中，當事人不得拍照、錄音或錄影，即可申請在智慧局以外適當處所辦理遠距視訊面詢。（編輯：張均懋）1110301