台積電ADR連跌8日達14%罕見折價 外資賣超逾10萬張

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台積電美國存託憑證（ADR）收盤下跌3.79%，跌4.22美元，收在107.01美元，換算台積電台股股價約599.25元，相較台積電今天股價表現罕見呈現折價；外資法人連續6個交易日賣超台積電達14.35萬張，2月累計賣超15.02萬張。

台積電今天股價一度失守600元大關，最低來到599元，盤中回穩最高來到609元，漲幅0.83%，在年線附近震盪，市值力拚重返新台幣15.8兆元。

台積電ADR已連續8個交易日收跌，從美國時間2月16日至2月28日，台積電ADR下跌17.51美元，跌幅達14%；2月期間台積電ADR跌幅也有12.7%。

相較之下，英特爾（Intel）同期股價表現穩健，今天英特爾收盤來到47.7美元，小跌0.02%，英特爾上週股價漲幅5.97%。

觀察法人布局，外資法人近日連續賣超台積電，根據統計，外資在2月25日賣超台積電4.86萬張，從2月18日至28日，外資法人連續6個交易日賣超台積電達14.35萬張；2月累計賣超15.02萬張。

相較之下，本土投信法人連續4個交易日買超台積電，累計買超4003張。

俄羅斯入侵烏克蘭戰火延燒，外電報導，大型晶片製造商預測，俄烏危機對半導體供應鏈衝擊有限，華盛頓郵報（Washington Post）2月27日引述不具名消息人士表示，台積電完全停止供貨給俄羅斯及其上游供應商，同時仔細研究制裁措施，台積電在聲明中指出，公司「將致力遵守剛宣布的新出口管制規定」。

歐系外資法人在2月中旬報告分析，英特爾到2024年的繪圖處理器（GPU）和人工智慧（AI）晶片，仍將採用台積電5奈米至7奈米先進晶圓代工製程；2023年至2024年英特爾的新晶片平台，將採用台積電3奈米製程；在伺服器晶片部分，英特爾將採用自家先進晶圓製程，台積電可能無法受惠。

法人預估到2024年，台積電可持續受惠英特爾外包晶圓代工趨勢，不過到2025年，英特爾委外台積電晶圓代工的金額將較2024年減少；但台積電其他主要客戶包括超微（AMD）、輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、蘋果（Apple）以及聯發科（MTK）的下單穩健，可望彌補英特爾的影響。（編輯：張均懋）1110301