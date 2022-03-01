遭指潛艦國造引發人事營運爭議 台船澄清駁斥

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（中央社記者江明晏台北1日電）遭指潛艦國造零件本土化，引發人事與營運爭議，台船今天聲明澄清指出，董事長鄭文隆以能力任用專業管理人才，而近6年經營困難主要因單一商船業務困境。

針對聯合報報導「台船急推潛艦國造零件本土化引發人事爭議」等議題，台船今天發布聲明澄清。

報導指台船董事長鄭文隆指派台船督導唐榮貴參與潛艦海昌廠生產製造業務，這位高階主管半途參與潛艦案，開會時不明瞭潛艦生產製造工程問題，引發船東與台船兩方爭議。對此，台船表示，實有誤導，特予澄清。

台船表示，唐榮貴原為台船基隆廠廠長，於民國110年初卸任基隆廠廠長一職後接續擔任公司督導一職，同時兼藍傑公司（台船孫公司）負責人。

台船進一步說，基隆廠國艦重要裝備園區乃因應政府國艦國造政策，台船藉此引入國外技術與國內共同合作，計劃推動國艦重要裝備零組件生產，以達到逐步提升本土化自製率，為同時能活化基隆廠土地資源與提升基隆員工技術的重要舉措。

由於台船基隆廠國艦裝備園區的廠房自109年12月10日動土開工後，即由唐榮貴負責督導掌握工程進度，目前第一棟廠房已經完工，後續的國艦裝備本土生產計畫也委由他繼續推動。

針對台船經營的部分，台船指出，近6年經營困難主要係單一商船業務困境，致承受國際造船產業惡性競爭、低價搶單與航運低迷船東新造船計畫推延所致，雖去年起航運稍有起色，航商釋出訂單，但以日韓造船大國貨幣疲軟，台幣卻強勢升值，一消一長，成本差距拉大，造船為國際競爭業務，目前台灣造船業再次遇到爭取不到訂單困境。

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台船表示，營收自去年逐步好轉終能損益兩平，主要除落後工程進度逐步趕上，另國艦業務以台幣計價且相對於商船較易掌握盈餘也為主因。台船營收是以完工比例法計算，而非以實際造船造艦收取工程款計算，媒體所指去年轉虧為盈主因是潛艦安龍海軍付款，與事實不符。

台船也強調，董事長鄭文隆以能力任用專業管理人才，與媒體所言安插親信實為謬誤且有誤導。並表示，媒體指鄭文隆即將於今年8月卸任是「無的放矢」，台船於民營化後，經濟部仍為台船的大股東，相關作業乃依據「經濟部派任直接投資事業董監事及經理人管理要點」執行，有關公股代表董監事遴派與解職，均有相關規定。（編輯：趙蔚蘭）1110301