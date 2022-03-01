聯發科推出平台天璣8000 搭載手機首季陸續上市

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）聯發科今天宣布推出兩款5G行動平台輕旗艦產品天璣8100和天璣8000，採用台積電5奈米製程，搭載的智慧手機將於今年第1季至第2季陸續上市。

聯發科無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，繼天璣9000旗艦5G行動平台發布之後，聯發科天璣家族再添新成員，推出天璣8000系列產品，滿足日益增長的高端市場需求。

聯發科指出，天璣8100與天璣8000行動平台均採用台積電5奈米製程，採8核心CPU架構設計。其中，天璣8100搭載4個主頻2.85GHz的Arm Cortex-A78核心，天璣8000則搭載4個主頻為2.75GHz的Cortex-A78核心。

天璣8100與天璣8000均搭載Arm Mali-G610 MC6 GPU和聯發科HyperEngine 5.0遊戲引擎，聯發科表示，將可帶來高能效表現、更持久的遊戲時間以及出色的高幀率；這兩款行動晶片均支援4頻道LPDDR5記憶體與UFS 3.1快閃記憶體，提供超高速資料傳輸的功能。

聯發科同時推出天璣1300平台，以台積電6奈米製程製造；天璣1300採用8核心CPU架構設計，包括1個主頻3.0GHz的Arm Cortex-A78超大核、3個Arm Cortex-A78大核和4個Arm Cortex-A55能效核心，搭配Arm Mali-G77 GPU和聯發科APU 3.0。

聯發科指出，搭載天璣8100、天璣8000和天璣1300的智慧手機將於今年第1季至第2季陸續上市，協助全球主流手機品牌打造出色的5G產品。（編輯：楊凱翔）1110301