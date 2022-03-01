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俄金融震盪禁外資拋售 一銀等公股行庫多數無曝險

2022/3/1 21:07
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（中央社記者張璦台北1日電）俄羅斯遭西方國家經濟制裁，導致金融市場陷入震盪，盤點台灣公股行庫曝險部位，兆豐銀、第一銀等業者均回應，並未投資俄羅斯股票與債券；合庫銀表示，僅持有1檔俄國政府公債，占全行外幣有價證券投資比重0.25%，影響不大。

西方國家將部分俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統之際，俄國貨幣盧布兌美元和歐元匯價昨天崩跌，同時引發銀行擠兌，俄羅斯央行大幅調升基準利率，且為穩定市場，宣布禁止外資出售俄羅斯有價證券，莫斯科交易所宣布全天暫停股票交易。

針對俄羅斯股匯動盪對台灣公股銀行影響，兆豐銀行、台灣企銀、彰化銀行今天表示，並未持有俄羅斯股票或債券；台灣銀行、第一銀行也說，對俄國沒有曝險部位。

合作金庫銀行則指出，僅持有1檔俄羅斯中央政府公債，約占全行外幣有價證券投資部位0.25%，股票部分無曝險，並依會計準則評估損益。

合庫銀進一步表示，現已暫停購入俄羅斯相關有價證券，將持續關注俄烏衝突、注意市場變化與俄國央行政策，以及時採取因應措施。（編輯：潘羿菁）1110301

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