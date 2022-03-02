台灣大攻雲端商機 砸2.24億元投資CloudMile萬里雲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北2日電）台灣大哥大今天宣布投資AI與雲端服務供應商CloudMile 萬里雲，雙方正式成為策略夥伴。台灣大投入800萬美元（約新台幣2.24億元）參與其C輪融資，取得1席董事席位。

台灣大表示，透過雙方深度合作，將結合電信服務與雲端產品的優勢，提供企業用戶雲地整合的應用解決方案，打造5G雲端應用等高附加價值服務，幫助企業加速數位轉型，同時為台灣大的5G時代的「二階成長」注入活水動能，加速在元宇宙等新興典範轉移的布局。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大3年來積極轉型科技電信公司，持續在電信平台上，積極堆疊超5G科技服務，並已展現初步成果，進入再成長的階段。在企業市場方面，看好加速數位轉型下，上雲、混合、 PaaS（平台即服務）、SaaS（軟體即服務）、AIaaS（人工智慧即服務） 等雲端需求，在亞太區的長期成長潛力。

他表示，與全台第一家獲Google Cloud MSP託管服務認證的菁英合作夥伴CloudMile萬里雲結盟，攜手建立企業雲端服務生態系，幫助台灣企業，很快更將携手進軍大東南亞（GSEA）市場，朝向區域級科技電信集團大步邁進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近2年在疫情影響之下，政府和各企業更重視雲端應用，然而，台灣大觀察到，大型集團最常遇到的挑戰就是各分公司因應不同需求而採用不同雲端服務，既重複投資，資源也無法共享、資料更難以集中管理。

台灣大表示，與CloudMile萬里雲的結盟，除了為企業提供更良好的混合雲IaaS（基礎架構即服務）外，未來更期望結合CloudMile萬里雲的AI專長與台灣大業務動能，共同為企業打造AI解決方案，提供SaaS應用；甚至可進一步運用5G專網雙方協作，依企業需求量身打造5G雲端應用等高附加價值服務。（編輯：趙蔚蘭）1110302