竹科壓降意外 台電鼓勵廠商強化不斷電設備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北2日電）針對昨天竹科用戶變壓器故障導致電壓驟降，波及鄰近廠商出現跳機情況，台電今天表示，鼓勵用戶強化系統設備，例如裝設不斷電系統設備（UPS），以降低外界電壓干擾。

台電今天發布新聞稿表示，新竹科學園區昨天下午3時18分，因161kV特高壓用戶廠內自備主變壓器故障，由於輸送電量高，變壓器故障後引起鄰近電網電壓擾動，電壓驟降持續時間約0.1秒。

台電指出，供電設備未受影響，持續維持園區雙迴路供電，各用戶的供電也沒有中斷；不過，由於部分用戶設備因壓降啟動保護進而跳脫，恢復時間視各用戶內部作業程序，而有所不同。

台電說明，電網互相融通，一旦其中一處發生異常，便會對電網的電壓產生擾動影響，輸送電量大的用戶若發生故障，則會對電網電壓造成影響。

至於昨天發生故障的用戶自備變電所內主變壓器，功能是從台電電網引接電力供應至用戶自備變電所內，以提供廠區用電；因此，當主變壓器故障時，引起的故障電流就會造成鄰近電網電壓短暫降低，即所謂的電壓驟降。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電指出，科技大廠基於生產特性緣故，對電力穩定要求較一般用戶更高，通常依照自我需求設有保護機制，例如裝設不斷電系統設備（Uninterruptible Power Supply, UPS），遇到事故可迅速自行供電，或降低外界電壓干擾。以此次事件為例，安裝不斷電系統設備覆蓋率較高的用戶，所受影響程度較低。

台電補充，電力系統仍難免因天然災害、外物碰觸、供電設備及用戶設備故障等因素，引起電壓驟降，在電業經營上無法完全避免，將持續與園區用戶說明並加強宣導，鼓勵用戶共同強化系統設備，降低電壓擾動影響。（編輯：林興盟）1110302