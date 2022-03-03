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美股收揚 法人：台股續呈區間震盪格局

2022/3/3 08:20
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（中央社記者蔡芃敏台北3日電）美股3大指數高開走高，台股昨天終場跌勢收斂，以17867.6點作收。法人分析，台股逢季線約17992點反壓干擾，多方觀望心態濃，大盤漲多暫休兵，不過仍可望維持區間震盪格局。

台股昨天開低震盪，權值股修正且航運股走弱，盤中一度失守17800點關卡，在鋼鐵、塑化及食品族群拉抬下，終場跌勢收斂，下跌30.65點，以17867.6點作收。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示3月僅將升息1碼，激勵美股3大指數走高。道瓊工業指數終場大漲596.4點，收在33891.35點；標準普爾500指數上揚80.28點，以4386.54點作收；以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲219.56點，收13752.02點。

法人分析，俄烏戰事衝擊，致美股震盪，台股日技術指標修正，且逢季線反壓干擾，多方觀望心態濃，大盤漲多暫休兵，仍可望維持區間震盪格局。

法人指出，台股在半年線約17581點至季線間震盪，個股、題材呈現輪動表現，投資人可聚焦股價基期低、技術面偏多及高殖利率與法人加碼股。

產業消息部分，晶華董事長潘思亮昨天表示，晶華今年仍以國旅為主力，預估即使疫情過後，全球商務客也將較疫前少25%，國際觀光明顯回溫要到2023年。

群創指出，預期首季大尺寸平均單價跌幅將縮小至2%至3%，IT面板上半年雖是傳統淡季，但受物流因素影響，將提前到第2季開始拉貨。今年景氣會漸入佳境、如「倒吃甘蔗」，群創審慎樂觀看待市場需求。（編輯：趙蔚蘭）1110303

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