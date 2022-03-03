慧洋2月營收16.24億 每股稅前賺0.87元

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（中央社記者蔡芃敏台北3日電）慧洋-KY 2月營收新台幣16.24億元，單月稅前盈餘為6.49億元，自結每股稅前盈餘為0.87元。展望後市，由於烏、俄兩國為原物料出口國，後續各國的經濟制裁將可能影響出口量，慧洋將持續觀察對市場影響。

慧洋今天公告2月營收16.24億元，累計前2月合併營收達35.56億元。慧洋說明，受到春節假期以及營運天數減少，導致2月營收略較1月下滑，月減約16%；不過年增幅55%。

慧洋2月營業利益7.16億元，稅前盈餘為6.49億元，自結每股稅前盈餘為0.87元；累計前2月稅前盈餘為15.16億元，自結每股稅前盈餘為2.03元。

烏俄爆發軍事衝突，慧洋分析，由於烏、俄兩國為鋼鐵、穀物等原物料出口國，後續各國經濟制裁將可能影響出口量，對散裝市場影響仍需觀察。

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慧洋指出，原物料進口國因戰事轉往其他地區購買，可能會拉長船舶航程天數。另外，保費、燃油價格提高，增加船舶營運成本，也可能轉嫁至運費；慧洋船隊並沒有出入戰事區域，未來也將盡量避免前往。

慧洋表示，烏俄衝突尚未對散裝航運運費造成明顯衝擊，是否會演變為全球不穩定風險仍待觀察。不過，散裝船舶目前仍處於供需失衡，且明年環保新規將上路，估將導致船舶供給更加緊縮。（編輯：蘇志宗）1110303