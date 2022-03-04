PMI連20個月擴張 新增訂單、生產指數大幅回升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中經院4日公布2月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北4日電）中經院今天公布2月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI），由於新增訂單指數、生產指數大幅回升，帶動2月PMI指數回升2.6個百分點來到58.8%，是連續20個月呈現擴張。

至於2月未季調的非製造業經理人指數（NMI），由於2月碰到農曆春節、228假期，工作天數僅15天，未經季調的商業活動與新增訂單指數都中斷連續7個月擴張轉為緊縮，拖累NMI續跌2.3個百分點至51.6%，連續3個月下滑。

中經院院長張傳章表示，2月PMI揚升主要有4個原因，第一，季節調整後的新增訂單指數、生產指數大幅上揚，新增訂單指數攀升6個百分點到58.6%，季調後生產指數在1月呈現緊縮，2月大幅躍升9.7個百分點到59.5%，由緊縮轉為擴張。

第二，六大產業中，除了食品紡織產業回報緊縮外，其他產業PMI都呈現擴張，依照擴張速度前3名依序是電力暨機械設備產業、電子光學產業，再來是交通工具產業。

張傳章表示，第三，隨著國際Omicron疫情趨緩，各國陸續鬆綁邊境政策、國內本土疫情受控制，製造業對未來6個月展望指數上升5.4個百分點來到65.1%，創下2021年8月以來最快的擴張速度。

第四，俄羅斯烏克蘭情勢緊張，部分原物料市場出現情緒性反映，在投機、投資雙重氛圍下，有部分價格飆漲，國際原油價格也攀升。

張傳章分析，雖然PMI調查是在俄烏開戰前所做，俄烏開戰對於供應鏈衝擊應該不像過去兩年疫情影響得那麼大，建議不用太悲觀，不過後續還是要觀察戰爭是否會擴大或是延長期間。製造業今年關鍵不在訂單，而在存貨跟價格，也就是廠商更關注利潤率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張傳章表示，NMI雖下滑，8大產業中4大產業仍呈現擴張，回報緊縮的產業依序為住宿餐飲業、運輸倉儲業、批發業跟金融保險業。

張傳章指出，國內疫情變化一度讓未來6個月展望指數在1月驟跌11.6個百分點，隨著本土疫情逐漸趨緩，未來6個月展望指數在2月回升6.5個百分點來到59.5%，加上中央疫情指揮中心可能規劃鬆綁商務客入境規定，百貨零售也對未來景氣表達樂觀，應該可以期待今年NMI逐漸好轉，後續主要還是要觀察疫情變化。（編輯：張均懋）1110304