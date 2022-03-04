更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

恆生科技指數重挫 阿里巴巴跌破港幣百元

2022/3/4 17:20（3/4 17:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
恆生科技指數4日重挫4.4%，創發布以來新低。其中，阿里巴巴的股價跌破港幣百元關卡，創上市以來新低。圖為阿里巴巴杭州總部外牆。（中央社檔案照片）
恆生科技指數4日重挫4.4%，創發布以來新低。其中，阿里巴巴的股價跌破港幣百元關卡，創上市以來新低。圖為阿里巴巴杭州總部外牆。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）受到俄烏戰局影響，香港股市今天續跌，創近2年來新低；恆生科技指數更重挫4.4%，創發布以來新低。其中，阿里巴巴的股價跌破港幣百元關卡，創上市以來新低。

綜合陸港媒報導，由於市場憂慮俄烏局勢進一步惡化，香港恒生指數今天開盤就跌破22000點關卡，創2020年3月以來新低；收盤下跌562點，報21905點，跌幅2.5%。

受到美股中概股集體大跌衝擊，恒生科技指數今天重挫4.43%，網路科技股、汽車股、醫藥等板塊全數下跌，再創發布以來的新低。

其中，中國影音平台嗶哩嗶哩（B站、bilibili）昨晚公布財報顯示2021年虧損增加119%，今天股價慘跌12.8%，下跌港幣30.6元，報207.4元。

阿里巴巴今天股價再創上市以來新低，開盤就跌破百元關卡，收盤報99元，跌幅5.1%，最新市值2.14兆元。阿里巴巴曾在2020年10月份創上市最高價309.4元，如今已跌掉68%。

騰訊控股今天也差點跌破400元大關，股價創2020年5月以來新低。最後收盤報403.2元，跌幅3.7%。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1110304

延伸閱讀
中國反壟斷開鍘 罰阿里巴巴790億元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族