恆生科技指數重挫 阿里巴巴跌破港幣百元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

恆生科技指數4日重挫4.4%，創發布以來新低。其中，阿里巴巴的股價跌破港幣百元關卡，創上市以來新低。圖為阿里巴巴杭州總部外牆。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）受到俄烏戰局影響，香港股市今天續跌，創近2年來新低；恆生科技指數更重挫4.4%，創發布以來新低。其中，阿里巴巴的股價跌破港幣百元關卡，創上市以來新低。

綜合陸港媒報導，由於市場憂慮俄烏局勢進一步惡化，香港恒生指數今天開盤就跌破22000點關卡，創2020年3月以來新低；收盤下跌562點，報21905點，跌幅2.5%。

受到美股中概股集體大跌衝擊，恒生科技指數今天重挫4.43%，網路科技股、汽車股、醫藥等板塊全數下跌，再創發布以來的新低。

其中，中國影音平台嗶哩嗶哩（B站、bilibili）昨晚公布財報顯示2021年虧損增加119%，今天股價慘跌12.8%，下跌港幣30.6元，報207.4元。

阿里巴巴今天股價再創上市以來新低，開盤就跌破百元關卡，收盤報99元，跌幅5.1%，最新市值2.14兆元。阿里巴巴曾在2020年10月份創上市最高價309.4元，如今已跌掉68%。

騰訊控股今天也差點跌破400元大關，股價創2020年5月以來新低。最後收盤報403.2元，跌幅3.7%。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1110304