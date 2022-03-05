迎戰數位金融浪潮 金融業朝多元領域人才招手

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台大5日舉行校園徵才博覽會，新光金控總經理吳欣儒出席，歡迎各領域的優秀青年學子加入新光。中央社記者鄭清元攝 111年3月5日

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（中央社記者蘇思云、謝方娪、張璦台北5日電）金控大規模招募迎戰數位金融浪潮，除了金融背景外，積極延攬具備數據分析以及資訊科技等專業人才，強調國際布局的金控，也向具備第二外語能力的人才招手。

本土疫情趨緩，暌違2年的台大校園徵才博覽會今天在台大椰林大道登場，多家民營金控與公股行庫設置攤位參與。

中信金控今天參與台大校園徵才博覽會，瞄準具機動性、外語能力與企圖心的人才，今年預計開出5500個職缺。中信金瞄準海外布局，台大攤位現場首創多語系人才交流專區，安排具英文、泰文、印尼語能力的員工提供諮詢，許多僑生也到現場諮詢。

中信金表示，儲備幹部計畫（MA計畫）也是熱門諮詢項目，像是子公司中國信託銀行轄下的科技MA結合數位金融、數據科技、資訊暨資安等業務範圍，輪調於科技全領域單位，2年培訓期間能快速掌握金融創新與科技轉型趨勢。此外，聯合召募的國際金融業務菁英組，更是業界唯一為期3年的國際金融業務人才儲備計畫。

迎接數位金融趨勢，新光金控今年預計招募近4000人，包含3000多名外勤業務菁英、理財行銷人員、證券營業員等，及超過100名數位金融資訊及行銷人才，並將培訓50名主力儲備業務主管和MA管理菁英及超過300個各類內勤專業職缺。

身為台大校友的新光金總經理吳欣儒今天親率旗下新光銀行總經理謝長融、新光人壽總經理黃敏義、新光投信總經理陳文雄及一級主管到場，為求才展現十足誠意。吳欣儒指出，相比以往，現在金融新血合作上要具備跨單位溝通協調能力、斜槓能力，提出不同世代金融思維。

台新金控同樣參戰台大校園徵才博覽會，今年預計招募逾2000名內外勤職缺，比前一次徵才成長一倍，創近年招募人數新高。台新金去年納入台新人壽生力軍，今年盼吸引保險專業菁英及保險顧問加入，且因應數位金融發展，將積極延攬數位金融、數據分析及資訊科技等人才。

台新金今年招募職務涵蓋儲備幹部（MA）、數位財管專家、法金助理客戶關係經理人（ARM）、理專、客服專員、程式設計師、數據專案規劃師、產品經理、壽險顧問、證券營業員等，旗下台新人壽招募職缺約占總職缺1/3。

台新金人力資源處資深副總經理張南星指出，今年預計招募70名MA，起薪約新台幣6萬元起跳，MA表現優異者，年薪可達百萬以上，且因應金控整體人才需求，今年再新增數據分析組及人壽保險組。

玉山金人資長王志成表示，玉山金控今年預計召募600人，其中包括全方位金融專業MA，包括儲備幹部、金融科技專家TMA（科技儲備幹部）、國際財金交易專家TA（財經儲備幹部）共50人，以及資料科學家、人工智慧智能工程師、智能開發工程師、財務工程、永續金融等多元領域人才。

至於公股行庫招考多委託金融研訓院辦理，土地銀行、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行和彰化銀行今天也參與台大徵才活動。

合庫銀預計本梯次招募300人，人資部門說，合庫盈餘逐年成長，員工調薪幅度、獎金紅利也都隨之增加，盼藉此吸引人才加入。

土銀表示，今年計畫招募約300人；一銀則指出，除了招募一般組與數位資訊組儲備幹部，一般行員、程式開發人員等共將招募超過300人，雙語人員首度增列德語專才，以配合預計於今年第3季成立的德國法蘭克福分行。（編輯：張均懋）1110305