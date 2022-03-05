黃天牧：壽險業今年3大挑戰 期許冷靜前行

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（中央社記者蘇思云台北5日電）金管會主委黃天牧表示，壽險業今年面臨俄烏地緣政治緊張、升息以及通膨問題，掛心壽險業海外投資、未來市場波動對壽險淨值的影響，以及對國內股市造成的波動3項挑戰，期許壽險業「保持冷靜、繼續前行」。

壽險公會4日舉行理監事聯席會議與春酒，邀請金管會主委黃天牧與保險局局長施瓊華到場，並在今天發布新聞稿。

黃天牧致詞表示，壽險業走過2008年金融海嘯低谷，2021年也創造亮麗的獲利高峰，今年面臨俄烏戰爭引發的地緣政治緊張，加上可能升息與通膨問題，勢必對國際資本市場有深遠的影響。

黃天牧表示，掛心壽險業的海外投資、未來市場波動過程中對壽險淨值的影響，以及對國內股市造成的波動等，都是金管會監理與金融業者經營要面臨的新挑戰。

黃天牧以二次世界大戰，德國不斷猛烈轟炸英國倫敦時，當時英國邱吉爾政府的宣傳口號「Keep calm and carry on」，強調即使未來市場可能很多波動，期許壽險業者「保持冷靜、繼續前行」，壽險資金都來自保戶，一定要充分善待保戶對壽險業的信任，好好利用資金，做好風險控管。

黃天牧指出，未來還有2026年接軌國際會計準則IFRS 17及新清償能力指標ICS等制度，感謝保發中心、安定基金等單位同心協助相關準備工作，同時從今年開始，進入為期2年平行測試的期間。

黃天牧表示，施瓊華也很關心各家保險公司準備與接軌的進度，相信保險局一定會設法找出讓整體保險業都能穩健過渡與接軌的條件，會考量各業者狀況，給予一定調整，不會讓制度硬著陸。

黃天牧在致詞最後，談到今年壽險公會現任理事長黃調貴任期屆滿，感謝黃調貴過去對壽險公會的貢獻，強調主管機關不會干涉未來各公會理事長的選舉，尊重各會員公司的選擇。

2022年多個金融公會都將進行理事長改選，黃天牧以去年在證券周邊單位的談話，重申對各金融公會的期待，即像黃調貴一樣，期許壽險公會能夠出來競選理事長的候選人都是「才德兼備」，既然是公會，就要注意「公」字。

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黃天牧對各金融公會理事長提出三大期許。第一，公會理事長要照顧到不同規模會員的利益，小型、中型跟大型公司的期待與面臨的問題不同；第二，要扮演好業者與主管機關間的溝通角色，兼顧產業發展，也要注意社會公眾利益與監理機關的期待。

第三，要讓民眾更信任壽險業，壽險公會代表壽險業，應多關注社會公益，提升整體產險形象。他相信，各會員公司都會做出明智的決定。（編輯：張均懋）1110305