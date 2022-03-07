生策會跨界4領域打國際盃 顧問群擬增吳東進許勝雄

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）扮演生醫產業發展推手的生策會，積極串連生技、醫療、科技與金融4大領域跨界合作，前進國際舞台打國際盃，今天理監事會中將宣布增新光醫院董事長吳東進、金仁寶集團董事長許勝雄為顧問。

大健康產業崛起，瞄準數位、精準醫療新商機，生策會積極串連生技醫療業與科技界對話，並尋求金融業做後盾，打造「生技＋醫療＋科技＋金融」最強群英陣容，不僅引領生技創新，同時帶動電子業轉型，為台灣下一座護國群山努力。

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生策會理監事顧問群中包括廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、英業達創辦人葉國一等都在列，佳世達科技董事長陳其宏、力積電董事長黃崇仁，在許勝雄加入後，電子五哥全數到位。台灣資通訊領導企業相繼投入加碼投資生技醫材相關產業，為產業挹注重要活水。

除了重磅科技大咖、各大醫院院長擔任理監事及顧問群外，生策會去年起也邀請金融界加入，繼網羅富邦金控董事長蔡明興、台新金控董事長吳東亮為顧問後，今年再新增新光集團掌門人吳東進共襄盛舉。（編輯：張均懋）1110307