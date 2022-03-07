賴清德：生策會是6大核心戰略產業重要夥伴

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（中央社記者韓婷婷、葉素萍台北7日電）副總統賴清德今天參與生策會理監事聯席會時表示，生策會是政府推動6大核心戰略產業的重要夥伴，政府特別感謝生策會扮演推動醫療與科技跨平台橋梁，並協助生技條例修改，推動精準醫療與大健康產業落實。

財團法人國家生技醫療產業策進會今天在理監事會中也宣布，增聘新光集團掌門人吳東進、金仁寶集團董事長許勝雄為顧問。

賴副總統致詞時表示，生策會在前立法院長王金平創會後，經歷屆會長領導已成為跨業平台，成功整合醫療生技及科技產業，並協助生技條文修法，重新定義生醫範疇，將預防醫學納入未來產業發展重點，共同推動精準醫療大健康產業落實與轉型。

副總統說，生策會2017年開始舉辦台灣醫學科技展，短短5年時間，已成為亞太規模最大醫療展，除推動台灣醫療、生物科技國際能見度，也讓醫院成為串連上中下游產業的場域。

許勝雄表示，醫療體系涵蓋很廣，相信未來醫界與電子資訊的結合，將可進一步優化醫療器材產品；他認為，電子資訊業比較敢投資需要長期耕耘的生技產業，相信透過科技業過去在全球運作的國際經驗觸角，能為生技業帶來更多資源，支持生技產業發展。

吳東進指出，為因應高齡化及少子化加速的趨勢，今年邁向30週年的新光醫院，已著手推動從銀髮族的食、衣、住、行、育、樂及醫療的生活園區，並以新思維設計新醫療大樓，應用ICT（資通訊）結合醫療先進科技，結合新光旗下的醫院、人壽、銀行及保全等公司，持續推動醫療科技、大健康產業的發展。

針對今年生策會重點推動的「智慧醫療轉型」及「與時俱進的法規」兩大議題。生策會理事、和碩董事長童子賢表示，台灣其實有機會往高附加價值、低污染、低耗能產業發展，就像瑞士人口不到千萬，但製藥跟金融都很強。

他強調，新創產業發展非常需要法規的支持，台灣法規面仍相對落後，例如無人試駕在台灣就有法規適法性問題，會遇到很多麻煩；無論科技或生醫的新創產業，都常面臨法規卡關問題。

童子賢指出，台灣要發展創新產業，包括法規、一個鼓勵創新的環境及教育都很重要；他舉例說，如果一名研究學生有很好的創意，但在台灣要跟銀行貸款50萬是不可能的，而在美國矽谷只要有好創意，透過網路創投很容易籌到資金。

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身為生策會顧問團的葉國一表示，科技業講求速度，生技醫療產業的研發及認證過程相當漫長，建議在醫材部分可劃分醫療及輔助治療判斷的檢測等兩大領域；針對輔助性的檢測可透過法規修改，採取報備制，加速癌症相關檢測儀器的發展。

根據國發會資料，6大核心戰略產業包含資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1110307