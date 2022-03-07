佳世達2021年每股獲利4.22元 擬配息2.5元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）佳世達今天董事會通過去年財報與股利分派案，去年每股稅後純益（EPS）新台幣4.22元，預計每股配發現金股利2.5元，依今天收盤價31.5元計算，殖利率約8%。

佳世達透過新聞稿說明，價值轉型奏效，合併營收2260億元，較2020年增加343億元；2021年EPS 4.22元，也比2020年增加1.69元，營收、營業淨利、歸屬於母公司淨利與EPS皆創10年新高。

佳世達今天董事會也通過高階人事異動，為下一階段長期營運發展布局。董事長陳其宏將卸下兼任的總經理職務，轉兼任執行長；新任總經理由資訊產品事業群、商業暨工業用產品事業群總經理黃漢州升任，新人事案於4月1日生效。

佳世達也公告新任資安長由資訊長黃莉雯兼任，即日起生效。

佳世達預計9日舉行線上法人說明會，進一步說明去年營運成果與未來展望。

佳世達去年合併營收2260億元，年增18%，營業淨利73.61億元，年增11%，歸屬於母公司淨利83.08億元，大幅年增67%。去年營業毛利率14.4%，較前年增加0.4個百分點，營業淨利率3.3%，比前年微減0.1個百分點，股東權益報酬率（ROE）達16.8%。（編輯：楊蘭軒）1110307