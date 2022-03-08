柯文哲批遭限電 台電籲通過松湖變電所興建許可

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（中央社記者曾智怡台北8日電）台北市長柯文哲指台電限制東區門戶計畫中的台北生技大樓供電量，台電澄清，港湖地區有供電瓶頸是因為電送不進去，而不是電源不足，23年前即規劃興建松湖超高壓變電所，但至今尚未通過許可，懇請市府支持興建。

台電今天發布新聞稿指出，港湖地區目前供電來源為區域外的汐止變電所，由於近年港湖地區工商業蓬勃發展，加上東區門戶計畫成功吸引人潮，汐止變電所供電負載已趨近飽和緊繃，且無法再擴充容量，因此沒有辦法再多增加供電。

台電表示，為滿足台北市內湖、南港等地區的用電成長需求，規劃於內湖區堤頂大道及環東大道兩條高架道路與基隆河堤防間的獨立三角地區，興建松湖超高壓變電所，107年更決定改採變電所全地下化設計，地上層規劃多目標公共設施。

目前規劃包含地下4層與地上5層樓，其中變電所將「隱身於地底」，成為看不見的變電所，地上樓層規劃設置停車場、幼兒托育及長者日間照顧；建築也規劃於頂樓結合在地美景打造景觀咖啡廳場域，將加強說明溝通。

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台電指出，港湖區域因電網建設受限產生的供電瓶頸，導致無法配合核供超過1000瓩以上之大型新增用電計畫，情非得已。

台電表示，已於110年1月間正式去函台北市政府說明港湖地區供電飽合嚴重性，期盼在用電核心的台北市東區興建松湖超高壓變電所，提供可靠電力，目標計畫正送交台北市政府審查，最新進度為今年2月23日依市政府意見補正掛件，籲請市府支持，共同支持港湖地區的未來發展。（編輯：黃國倫）1110308