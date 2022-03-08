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華碩校園徵才預計招募上千人 提供AI等職缺

2022/3/8 18:54（3/8 19:51 更新）
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電腦品牌廠華碩2022年校園徵才首波活動日前起跑，提供包括人工智慧（AI）等職務類別、超過30項工作機會，預計招募上千人。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 111年3月8日
電腦品牌廠華碩2022年校園徵才首波活動日前起跑，提供包括人工智慧（AI）等職務類別、超過30項工作機會，預計招募上千人。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 111年3月8日
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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠華碩2022年校園徵才首波活動日前於台灣大學起跑，提供包括人工智慧（AI）等職務類別、超過30項工作機會，將陸續於政治大學、陽明交通大學、清華大學等校園巡迴舉辦，預計招募上千人。

華碩今天透過新聞稿表示，去年華碩與台灣大學共同成立聯合研發中心，培育人工智慧物聯網（AIoT）、人工智慧等領域研發人才，因此今年積極招募人工智慧領域畢業生，特別是具獨立思考及設計思維的高手。

邁入第8年的華碩Global Talent Program（GTP）計畫同步登場，錄取者會先於華碩企業總部接受培訓，再分派至總部或全球業務據點擔任專業經理人。這項計畫已培訓出逾百位人才，在亞太、歐洲、美洲等地區分公司擔任業務、行銷等工作。

此外，華碩為期12個月的探索之星實習生計畫也同步啟動，參與的學生有機會接觸實務、提早接軌職場。（編輯：林興盟）1110308

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