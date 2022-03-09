官股券商買超 阮清華：未指示泛公股護盤

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（中央社記者張璦台北9日電）俄烏戰雲籠罩全球金融市場，台股連動重挫，台灣八大官股券商7、8日皆買超，國安基金執行秘書阮清華今天表示，政府並未指示泛公股進場護盤。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天赴立法院財委會，針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融服務業之衝擊與政策因應」進行專題報告，並備質詢。

台灣八大官股券商7、8日皆買超，外資大舉賣超；國民黨立委賴士葆質詢阮清華，泛公股是否有收到政府指示、進場護盤，造成「官股買、外資賣，官股的錢送給外資」情況。

對此，阮清華表示，這次沒有政府上級要求泛公股進場護盤，泛公股有自身操作團隊，有些股票進出並非自營而是經紀部位。

另外，俄羅斯公布不友善國家與地區名單，台灣入列，行政院長蘇貞昌日前表示，若民眾、產業或廠商受到影響，政府自當協助。

賴士葆詢問，政府有何具體協助措施，阮清華表示，經濟部已召開有關會議，財政部則加以配合，其中，針對受衝擊中小企業，財政部會協調官股行庫在貸款方面盡量予以展延；至於是否設立相關損害賠償基金，阮清華回應，由主政單位先行研議，財政部有需要則配合。（編輯：張均懋）1110309