台驊今年萬里晴空順風順水 顏益財：規模經濟為王

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台驊董事長顏益財說，去年可說是「乘風破浪、一帆風順」，今年營運將「萬里晴空，順風順水」。中央社記者江明晏攝 111年3月9日

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（中央社記者江明晏台北9日電）航運產業續旺，貨攬業者台驊預料今年營運將「萬里晴空，順風順水」。董事長顏益財表示，小型、財務不全的企業將淘汰出局，併購整合、大型化是產業常態，「規模經濟」為王。

台驊控股在疫情影響下，2021年全球供應鏈物流需求大幅增加，合併營收新台幣360.4億元，年增138%；稅後淨利40.17億元，年增604%，每股盈餘30.03元，營收及獲利均創下歷史新高。

台驊董事長顏益財說，台驊去年淨值首度突破百億元，每股淨值表現從2020年的27.4元大幅提升至去年的76.5元，其中屬於本業部分約24.3元；而去年9月台驊順利以每股140元發行1萬張增資股募資，也對公司淨值有提升。

顏益財表示，去年可說是「乘風破浪、一帆風順」，預料2022年將是「萬里晴空，順風順水」。

台驊董事會8日通過分配現金股利13元，股利發放率為43%，他表示，股息配得高低通常受到散戶關注，但他不鼓勵投資人短期操作，去年獲利幾乎是過去14年獲利的總和，4成以上的配息比例應該是「基本款」。

他說明，疫情對產業發生很大的變化，分析航運物流未來發展方向，小型、財務不全的企業將在這一波被淘汰出局，今年會啟動第二波淘汰，國際大型業者也陸續轉型整併。台驊一直都有布局，併購整合、大型化是產業重要一環，「規模經濟」是非常重要的，加上2021年運費已經成長3到5倍，現金流需求很大，小型貨攬業者很難生存。

另外，台驊過去陸續持有陽明私募共15.5萬張，這部分都會是長期持有；短投部分持有長榮3400張、陽明3000張、萬海300張，加上其他認購標的，如今年參加除息將，對在帳務處理歸屬在其他綜合損益評價（OCI）還有3億元的挹注。

針對美國線塞港問題，他評估，美西的部分比較嚴重，尤其在洛杉磯等地區，而美東船型小、港口多，船舶有望朝不塞的地方分散；此外，美西碼頭工人勞資協議4月將談判，6月底之前有可能會罷工，塞港問題可能會更雪上加霜。

他表示，俄烏戰事不排除對歐洲塞港問題產生影響，但烏克蘭經濟體小，影響不會太大。

對於市場上認為投資股票「機票比船票好」，他則認為，旅遊業恢復還需要至少1到2年的時間，投資航空股短線也許可以，但不認為是好的長線投資標的。

台驊指出，過去航運產業供給過剩，導致削價競爭成為常態，受到疫情帶動的連鎖反應，港口塞港，週轉率大幅下降，供需失衡，且由於海運無替代性，航運股已經「質變」，未來3到5年都是穩定獲利的狀態，今年合理的本益比應為5到8倍。

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展望2022年，台驊表示，今年海運產業仍受到疫情、升息、美國線年度換約漲價、美西碼頭工會談判、環保、俄烏戰事帶來的能源短缺等6大變數影響，海運的供應會到今年第4季才有望緩解。

空運方面，台驊表示，疫情不見緩解，以貨運取代客運的趨勢明顯，未來客機將走向中小型化，航空業獲利結構改變，供給吃緊持續存在，需求熱絡下，運價預估仍會在高檔波動。（編輯：張良知）1110309