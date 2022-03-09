晶圓代工IC設計客戶需求強 M31美元營收看增2成

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（中央社記者張建中新竹9日電）矽智財（IP）廠M31今年營運展望樂觀，總經理張原熏表示，晶圓代工與IC設計客戶需求都非常強勁，預期今年美元營收可望成長15%至20%。

M31下午舉行線上法人說明會，張原熏說，今年來晶圓代工與IC設計客戶需求都非常強勁，1月及2月營收皆年增15%至20%水準，前2月營收新台幣1.62億元，年增18.57%，希望未來營運也能延續這樣的動能。

張原熏表示，去年權利金業績成長35%，隨著客戶數量越來越多，高速介面市場需求強勁，對今年權利金業績成長依然樂觀看待，預期今年仍可望成長30%水準。整體美元營收將可成長15%至20%。

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因應半導體成長趨勢，與產業需要，張原熏說，M31繼去年員工人數擴增至206人，今年將延攬更多人才，開發更多IP，滿足客戶需求，預計今年人力將再增加15%至20%。

張原熏表示，M31將大膽投資，同時將兼顧財務表現，嚴格控管費用，營業費用增幅將控制在20%以下。因應投資先進及高階技術研發需求，M31今年計劃辦理增資，以300萬股為限，採現金增資發行普通股或私募普通股方式辦理。（編輯：黃國倫）1110309